Окупанти готують провокації до Дня незалежності та проти Зеленського - Данілов

Цитата

«Мова йде не про День Незалежності, а в цілому. Вони (окупанти – ред.) цим займаються постійно. Зараз готується потужна провокація відносно нашого Президента. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках", – зазначив секретар РНБО.

Деталі

Данілов додав, що не все може опинитися під контролем, але це нормально в умовах війни. При цьому він запевнив, що фахівці постійно працюють над тим, щоб дізнаватися плани ворога та давати їм гідну відсіч.

Доповнення

Раніше на українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського.