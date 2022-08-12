Окупанти готують провокації до Дня незалежності та проти Зеленського - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російська влада готує провокацію проти Президента України Володимира Зеленського. Також можливі провокації з боку окупантів до Дня незалежності України. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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«Мова йде не про День Незалежності, а в цілому. Вони (окупанти – ред.) цим займаються постійно. Зараз готується потужна провокація відносно нашого Президента. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках", – зазначив секретар РНБО.
Деталі
Данілов додав, що не все може опинитися під контролем, але це нормально в умовах війни. При цьому він запевнив, що фахівці постійно працюють над тим, щоб дізнаватися плани ворога та давати їм гідну відсіч.
Доповнення
Раніше на українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського.