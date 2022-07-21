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На українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського

На українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського

Київ • УНН

 • 202105 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Хакери здійснили кібератаку на дві хвилі українського радіо. Так, в ефірі "Байрактару" та "Мелодії FM" прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні TAVR Media у Facebook.

Це повідомлення поширили і радіо "Мелодія FM" та "Радіо Байрактар".

Раніше

У березні рухомий рядок телеканалу "Україна 24" і сайту "Сьогодні" зламали ворожі хакери і транслювали фейкову заяву Президента України Володимира Зеленського, про це повідомили у Telegram самого телеканалу та новиннєвого сайту. На каналі повідомили, що ця інформація - фейк.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на появу в ефірі одного з українських телеканалів після зламу хакерами рядка, що біжить, з фейковою нібито його заявою, назвавши це "дитячою провокацією", заявивши, що може пропонувати скласти зброю тільки військовим російської федерації. 

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