На українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського

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"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні TAVR Media у Facebook.

Це повідомлення поширили і радіо "Мелодія FM" та "Радіо Байрактар".

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У березні рухомий рядок телеканалу "Україна 24" і сайту "Сьогодні" зламали ворожі хакери і транслювали фейкову заяву Президента України Володимира Зеленського, про це повідомили у Telegram самого телеканалу та новиннєвого сайту. На каналі повідомили, що ця інформація - фейк.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на появу в ефірі одного з українських телеканалів після зламу хакерами рядка, що біжить, з фейковою нібито його заявою, назвавши це "дитячою провокацією", заявивши, що може пропонувати скласти зброю тільки військовим російської федерації.