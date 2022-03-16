"Ми вдома і захищаємо Україну": Зеленський миттєво відреагував на фейк хакерів в ефірі українського телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що може пропонувати скласти зброю тільки військовим російської федерації. Так він відреагував появу в ефірі одного з українських телеканалів після зламу хакерами рядка, що біжить, з фейковою нібито його заявою, назвавши це "дитячою провокацією", пише УНН.
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"Ми вдома і захищаємо Україну", - написав Зеленський під відеозверненням, оприлюдненим у Facebook.
"Щодо останньої, дитячої провокації, що я немов би пропоную скласти зброю - я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим російської федерації і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю і своїх дітей, свої сім’ї. Тож ніякої зброї ми складати не збираємось до нашої перемоги", - заявив він у зверненні.
Раніше
Рухомий рядок телеканалу "Україна 24" і сайту "Сьогодні" зламали ворожі хакери і транслювали фейкову заяву Президента України Володимира Зеленського, про це повідомили у Telegram самого телеканалу та новиннєвого сайту. На каналі повідомили, що ця інформація - фейк.
Доповнення
Ще 2 березня Центр протидії дезінформації вказував, що у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.