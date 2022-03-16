"Мы дома и защищаем Украину": Зеленский мгновенно отреагировал на фейк хакеров в эфире украинского телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может предлагать сложить оружие только военным российской федерации. Так он отреагировал на появление в эфире одного из украинских телеканалов после взлома хакерами бегущей строки, с фейковым якобы его заявлением, назвав это "детской провокацией", пишет УНН.
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"Мы дома и защищаем Украину", - написал Зеленский под видеообращением, обнародованном в Facebook.
"Относительно последней, детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие - я могу предлагать сложить оружие только военным российской федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю и своих детей, свои семьи. Поэтому никакого оружия мы сложить не собираемся до нашей победы", - заявил он в обращении.
Ранее
Бегущую строку телеканала "Украина 24" и сайта "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслировали фейковое заявление Президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщили в Telegram самого телеканала и новостного сайта. На канале сообщили, что эта информация - фейк.
Дополнение
Еще 2 марта Центр противодействия дезинформации указывал, что в ближайшие дни в социальных сетях могут начать распространять фейкову информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявит капитуляцию Украины. Сообщает о том, что такая обнародована информация будет фейковой, а целью является дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче.