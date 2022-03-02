Велика загроза, що Росія використає діпфейк про капітуляцію України — Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі, передає УНН.
Цитата
“Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Там пояснюють про те, що таке буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, що зроблені через такі технології, майже неможливо відрізнити від реальних.
“Знайте — це фейк! Його мета — дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом”, — додали у відомстві.
Довідка
Deepfake — конкатенація слів "глибинне навчання" (англ. deep learning) та "підробка" (англ. fake), методика синтезу зображення, заснована на штучному інтелекті. Вона використовується для підключення та накладання існуючих зображень та відео на вихідні зображення або відео. У переважній більшості випадків для створення таких відео використовують генеративно-змагальні нейромережі (GAN). Одна частина алгоритму вчиться на реальних фотографіях певного об'єкта і створює зображення, буквально "збігаючись" з другою частиною алгоритму, поки та не почне плутати копію з оригіналом.