Большая угроза, что Россия использует дипфейк о капитуляции Украины — Центр противодействия дезинформации

Цитата

“Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его — а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейк", — говорится в сообщении.

Детали

Там объясняют о том, что такое видео будет не настоящее, а создано через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных.

"Знайте — это фейк! Его цель — дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены — Украина не капитулирует! России остается лишь выдумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром”, — добавили в ведомстве.

Справка

Deepfake — конкатенация слов "глубинное обучение" (англ. Deep learning) и "подделка" (англ. Fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для подключения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видео. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определенного объекта и создает изображение, буквально "совпадая" со второй частью алгоритма, пока та не начнет путать копию с оригиналом.