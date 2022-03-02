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Большая угроза, что Россия использует дипфейк о капитуляции Украины — Центр противодействия дезинформации

Киев • УНН

 • 298671 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В ближайшие дни в социальных сетях могут начать распространять фейкову информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявит капитуляцию Украины. Центр противодействия дезинформации сообщает о том, что такая обнародованая информация будет фейковой, а целью является дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче, передает УНН.

Цитата

“Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его — а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейк", — говорится в сообщении.

Детали

Там объясняют о том, что такое видео будет не настоящее, а создано через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных.

"Знайте — это фейк! Его цель — дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены — Украина не капитулирует! России остается лишь выдумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром”, — добавили в ведомстве.

Справка

Deepfake — конкатенация слов "глубинное обучение" (англ. Deep learning) и "подделка" (англ. Fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для подключения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видео. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определенного объекта и создает изображение, буквально "совпадая" со второй частью алгоритма, пока та не начнет путать копию с оригиналом.

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