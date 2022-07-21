На украинское радио осуществили кибератаку и "вбросили" фейк о Зеленском

ukru
10:46 • 5130 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 45285 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 111065 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122893 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111504 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141126 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139753 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114023 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107075 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 74936 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 54661 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 64410 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 53914 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 53395 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 45285 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 53395 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238792 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268691 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 5000 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 111065 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102782 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120592 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123010 просмотра
Актуальное
На украинское радио осуществили кибератаку и "вбросили" фейк о Зеленском

На украинское радио осуществили кибератаку и "вбросили" фейк о Зеленском

Киев • УНН

 • 202101 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Хакеры совершили кибератаку на две волны украинского радио. Так, в эфире "Байрактара" и "Мелодии FM" прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Подчеркиваем, ни одна информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - говорится в сообщении TAVR Media в Facebook.

Это сообщение распространили и радио "Мелодия FM" и "Радио Байрактар".

Ранее

В марте бегущую строку телеканала "Украина 24" и сайт "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслировали фейковое заявление Президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщили в Telegram самого телеканала и новостного сайта. На канале сообщили, что эта информация – фейк.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появление в эфире одного из украинских телеканалов после взлома хакерами бегущей строки с фейковым якобы его заявлением, назвав это "детской провокацией", заявив, что может предлагать сложить оружие только военным российской федерации. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы