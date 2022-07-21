На украинское радио осуществили кибератаку и "вбросили" фейк о Зеленском
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Хакеры совершили кибератаку на две волны украинского радио. Так, в эфире "Байрактара" и "Мелодии FM" прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Подчеркиваем, ни одна информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - говорится в сообщении TAVR Media в Facebook.
Это сообщение распространили и радио "Мелодия FM" и "Радио Байрактар".
Ранее
В марте бегущую строку телеканала "Украина 24" и сайт "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслировали фейковое заявление Президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщили в Telegram самого телеканала и новостного сайта. На канале сообщили, что эта информация – фейк.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появление в эфире одного из украинских телеканалов после взлома хакерами бегущей строки с фейковым якобы его заявлением, назвав это "детской провокацией", заявив, что может предлагать сложить оружие только военным российской федерации.