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Оккупанты готовят провокации ко Дню независимости и против Зеленского - Данилов

Киев • УНН

 • 159751 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские власти готовят провокацию против Президента Украины Владимира Зеленского. Также возможны провокации со стороны оккупантов ко Дню независимости Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

Оккупанты готовят провокации ко Дню независимости и против Зеленского - Данилов

Цитата

«Речь идет не о Дне Независимости, а в целом. Они (оккупанты – ред.) этим занимаются постоянно. Сейчас готовится мощная провокация в отношении нашего Президента. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы имеем информацию о планах противника почти по всем направлениям", – отметил секретарь СНБО.

Детали

Данилов добавил, что не все может оказаться под контролем, но это нормально в условиях войны. При этом он заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы врага и давать им достойный отпор.

Дополнение

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