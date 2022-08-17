На Николаевщине отменили торжества ко Дню Независимости из-за угрозы массированных атак – Ким

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“Мы не будем проводить каких-либо официальных мероприятий для того, чтобы избежать скопления людей. Россияне любят какие-то определенные даты… Я считаю, что из-за того, что они не любят наш праздник Дня Независимости, они могут ударить, если у них будет такая возможность”, – сказал Ким.

Детали

Он добавил, что Николаевщина готовится к повышенной опасности, а Украинские Вооруженные Силы рассматривают разные варианты событий и готовы дать отпор.

“Я надеюсь, что не будет массированного обстрела, или же мы сможем на него отреагировать”, – сказал Ким.

Дополнение

По данным разведки, в ближайшее время в Украине по всей линии фронта произойдут очень острые события, поскольку российский диктатор владимир путин не отказался от планов захватить всю территорию Украины.



В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сообщал, что российские власти готовят провокацию против Президента Украины Владимира Зеленского. Возможны провокации со стороны оккупантов ко Дню независимости Украины.