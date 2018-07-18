Правительство утвердило план мероприятий для повышения качества мобильной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Кабинет министров одобрил распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил в своем докладе председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом большинство этих жалоб - это жалобы на тарифы, а также на отсутствие покрытия и некачественную связь.
За пять месяцев этого года у нас уже большинство жалоб на покрытие, чем за весь последний год", - сказал Животовский.
Среди причин, по его словам:
• строительство инфраструктуры, которое продлится еще в этом и следующем году;
• доступ к инфраструктуре;
• похищения кабелей;
• поставщики. Есть четыре глобальных поставщика. Одна из компаний попала под санкции США и поэтому с апреля не предоставляет сервис оператору, который использует это оборудование. А это 40% оборудования крупнейшего оператора связи в Украине.
• мотивация операторов вкладывать средства в инфраструктуру.
"План очень простой. Надо обновить стандарты, утвердить единую методику, как измерять соответствие этим стандартам, надо проводить надзор за выполнением этих стандартов и т.д.", - уточнил Животовский.
Как сообщал УНН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации подала на рассмотрение правительства проект распоряжения "Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества услуг подвижной (мобильной) связи".