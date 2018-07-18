Правительство утвердило план мероприятий для повышения качества мобильной связи

Как отметил в своем докладе председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом большинство этих жалоб - это жалобы на тарифы, а также на отсутствие покрытия и некачественную связь.

За пять месяцев этого года у нас уже большинство жалоб на покрытие, чем за весь последний год", - сказал Животовский.

Среди причин, по его словам:

• строительство инфраструктуры, которое продлится еще в этом и следующем году;

• доступ к инфраструктуре;

• похищения кабелей;

• поставщики. Есть четыре глобальных поставщика. Одна из компаний попала под санкции США и поэтому с апреля не предоставляет сервис оператору, который использует это оборудование. А это 40% оборудования крупнейшего оператора связи в Украине.

• мотивация операторов вкладывать средства в инфраструктуру.

"План очень простой. Надо обновить стандарты, утвердить единую методику, как измерять соответствие этим стандартам, надо проводить надзор за выполнением этих стандартов и т.д.", - уточнил Животовский.

Как сообщал УНН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации подала на рассмотрение правительства проект распоряжения "Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества услуг подвижной (мобильной) связи".