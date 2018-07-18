Уряд затвердив план заходів для підвищення якості мобільного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зауважив у своїй доповіді голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Олександр Животовський, близько чверті скарг, які надходять до Комісії, це скарги щодо послуг мобільного зв’язку. При цьому більшість цих скарг - це скарги на тарифи, а також на відсутність покриття та неякісний зв’язок.
За п’ять місяців цього року у нас вже більшість скарг на покриття, ніж за весь останній рік“, — сказав Животовський.
Серед причин, за його словами:
• будівництво інфраструктури, яке триватиме ще цього та наступного року;
• доступ до інфраструктури;
• викрадення кабелів;
• постачальники. Є чотири глобальні постачальники. Одна з компаній потрапила під санкції США і тому з квітня не надає сервісу оператору, який використовує це обладнання. А це 40% обладнання найбільшого оператора зв’язку в Україні.
• мотивація операторів вкладати кошти в інфраструктуру.
“План дуже простий. Треба оновити стандарти, затвердити єдину методику, як вимірювати відповідність цим стандартам, треба проводити нагляд за виконанням цих стандартів тощо”, — уточнив Животовський.
Як повідомляв УНН, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації подала на розгляд уряду проект розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку”.