Уряд затвердив план заходів для підвищення якості мобільного зв'язку

Як зауважив у своїй доповіді голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Олександр Животовський, близько чверті скарг, які надходять до Комісії, це скарги щодо послуг мобільного зв’язку. При цьому більшість цих скарг - це скарги на тарифи, а також на відсутність покриття та неякісний зв’язок.

За п’ять місяців цього року у нас вже більшість скарг на покриття, ніж за весь останній рік“, — сказав Животовський.

Серед причин, за його словами:

• будівництво інфраструктури, яке триватиме ще цього та наступного року;

• доступ до інфраструктури;

• викрадення кабелів;

• постачальники. Є чотири глобальні постачальники. Одна з компаній потрапила під санкції США і тому з квітня не надає сервісу оператору, який використовує це обладнання. А це 40% обладнання найбільшого оператора зв’язку в Україні.

• мотивація операторів вкладати кошти в інфраструктуру.

“План дуже простий. Треба оновити стандарти, затвердити єдину методику, як вимірювати відповідність цим стандартам, треба проводити нагляд за виконанням цих стандартів тощо”, — уточнив Животовський.

Як повідомляв УНН, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації подала на розгляд уряду проект розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку”.