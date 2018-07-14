Кабмін розгляне план заходів про покращення послуг мобільного зв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації подала на розгляд уряду проект розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку”. Про це повідомили у НКРЗІ у відповіді на інформаційний запит УНН.
“З метою консолідації зусиль державних органів на комплексне вирішення питання покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку в цілому, НКРЗІ розроблено проект розпорядження Кабінету міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку”, який схвалено рішенням НКРЗІ від 3.07.2018 № 349 та подано на розгляд уряду”, — зазначили у Комісії.
Також у НКРЗІ повідомили, що відповідно до рішення уряду провели позапланову перевірку мобільних операторів стосовно надання послуг доступу до Інтернету. При цьому у Комісії уточнили, що попередньо операторів попросили надіслати їм заяви про проведення такої перевірки.
“Протягом травня-червня поточного року проведено позапланові перевірки, предметом яких була перевірка відповідності заявленим параметрам послуг доступу до Інтернету, що надаються операторами мобільного зв’язку в мережах 3G і 4G. Під час зазначених перевірок порушень законодавства у сфері телекомунікацій не виявлено”, — запевнили у відомстві.
Крім того, як наголосили у НКРЗІ, за інформацією операторів, перехід на мобільний зв’язок 4G відбувається у чіткій відповідності до умов тендеру.
Нагадаємо, в уряді доручили перевірити мобільних операторів щодо якості 4G.
Як повідомляв УНН, cтаном на початок травня зв’язком 4G в Україні скористались 2 млн 150 тисяч українців.