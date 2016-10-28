Правительство опоздало с повышением минимальной зарплаты минимум на год - Розенко

"Обсуждение поднятия минимальной заработной платы возникло не день, не два назад и не на заседании правительства. Этот вопрос обсуждался не менее последний год. Я могу сказать, что мы с поднятием заработной платы опоздали минимум на год. Потому что именно год назад мы приняли для себя и для всей страны довольно непростое решение об уменьшении ставки единого социального взноса. Мы снизили налоговое давление на экономику, на бизнес. Мы дали возможность людям получить эти средства, которые ранее уплачивались через единый социальный взнос за увеличения заработных плат в Украине ", - отметил Розенко.

Напомним, правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.