Уряд запізнився із підвищенням мінімальної зарплати мінімум на рік - П.Розенко

"Обговорення підняття мінімальної заробітної плати виникло не день, не два тому і не на засіданні уряду. Це питання обговорювалося щонайменше останній рік. Я можу сказати, що ми з підняттям заробітної плати запізнилися щонайменше на рік. Тому що саме рік тому ми прийняли для себе і для всієї країни досить непросте рішення щодо зменшення ставки єдиного соціального внеску. Ми знизили податковий тиск на економіку, на бізнес. Ми дали можливість людям отримати ці кошти, які раніше сплачувалися через єдиний соціальний внесок, через збільшення заробітних плат в Україні", – зазначив П.Розенко.

Нагадаємо, уряд збирається у 2017 році довести мінімальну зарплату до рівня 3200 грн.