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Правительство внесло изменения в ПСО: разрешило поставлять газ ряду тепловиков по 7420 грн за тысячу кубов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Газоснабжающие компании в рамках выполнения спецобязательств (ПСО) будут поставлять газ для производства тепла и горячей воды бюджетными учреждениями для населения, тепловиками для медицинских учреждений по 7420 грн за 1 тыс. куб. м. Такое решение приняло правительство, сообщил 23 декабря представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Решение также предусматривает поставку газа ГК "Нафтогаз Украины" балансодержателям общежитий и других жилых зданий по такой же цене.

Цитата

"Внесены изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям", – отметил Мельничук.

Детали

По данным Мельничука, решением:

  • Предусмотрена возможность поставки газа бюджетным учреждениям, осуществляющим производство тепловой энергии и предоставление соответствующих коммунальных услуг населению по цене газа 7420 грн (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа (в части объема, используемого для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению и/или поставке тепловой энергии как товарной продукции для указанных нужд).
  • Определена возможность поставки природного газа производителям тепловой энергии для производства тепловой энергии, предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды учреждениям здравоохранения государственной собственности (казенные предприятия и/или государственные учреждения и т.п.), учреждениям здравоохранения коммунальной собственности (коммунальные некоммерческие предприятия и/или коммунальные учреждения и/или совместные коммунальные предприятия и т.п.) по цене как для бюджетных учреждений.
  • Возложены специальные обязанности на ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с целью обеспечения поставки природного газа потребителям, являющимся предприятиями, учреждениями, организациями, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители) по цене 7420 грн (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа.

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