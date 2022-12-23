Уряд вніс зміни до ПСО: дозволив постачати газ низці тепловиків по 7420 грн за тисячу кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Газопостачальні компанії у межах виконання спецзобов'язань (ПСО) постачатимуть газ для виробництва тепла та гарячої води бюджетними установами для населення, тепловиками для медичних закладів по 7420 грн за 1 тис. куб. м. Таке рішення ухвалив уряд, повідомив 23 грудня представник Кабміну у парламент Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Рішення також передбачає поставку газу ГК "Нафтогаз України" балансоутримувачам гуртожитків та інших житлових будівель за такою ж ціною.
Цитата
"Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загально-суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам", - зазначив Мельничук.
Деталі
За даними Мельничука, рішенням:
-
- Передбачено можливість постачання газу бюджетним установам, що здійснюють виробництво теплової енергії та надання відповідних комунальних послуг населенню, за ціною газу 7420 грн (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу (в частині обсягу, що використовується для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню та/або постачання теплової енергії як товарної продукції для зазначених потреб).
-
- Визначено можливість постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води закладам охорони здоровʼя державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладам охорони здоровʼя комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) за ціною як для бюджетних установ.
-
- Покладено спеціальні обовʼязки на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з метою забезпечення постачання природного газу споживачам, що є підприємствами, установами, організаціями, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі) за ціною 7420 грн (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу.
-
Раніше
Газове ПСО для населення продовжено до 30 квітня 2023 року.
"Нафтогазу" встановили ціну на продаж газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва електроенергії до 30 квітня 2023 року.