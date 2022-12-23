Уряд вніс зміни до ПСО: дозволив постачати газ низці тепловиків по 7420 грн за тисячу кубів

ukru
19:27 • 11136 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 42651 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86605 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137900 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162875 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338185 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217369 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192922 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324517 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458908 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

31 березня, 12:04 • 38948 перегляди

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 31840 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 50948 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111740 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73570 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338186 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324517 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542931 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674188 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73570 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111740 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198256 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224351 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217354 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Уряд вніс зміни до ПСО: дозволив постачати газ низці тепловиків по 7420 грн за тисячу кубів

Уряд вніс зміни до ПСО: дозволив постачати газ низці тепловиків по 7420 грн за тисячу кубів

Київ • УНН

 • 359381 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Газопостачальні компанії у межах виконання спецзобов'язань (ПСО) постачатимуть газ для виробництва тепла та гарячої води бюджетними установами для населення, тепловиками для медичних закладів по 7420 грн за 1 тис. куб. м. Таке рішення ухвалив уряд, повідомив 23 грудня представник Кабміну у парламент Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Рішення також передбачає поставку газу ГК "Нафтогаз України" балансоутримувачам гуртожитків та інших житлових будівель за такою ж ціною.

Цитата

"Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загально-суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам", - зазначив Мельничук.

Деталі

За даними Мельничука, рішенням:

  • Передбачено можливість постачання газу бюджетним установам, що здійснюють виробництво теплової енергії та надання відповідних комунальних послуг населенню, за ціною газу 7420 грн (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу (в частині обсягу, що використовується для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню та/або постачання теплової енергії як товарної продукції для зазначених потреб).
  • Визначено можливість постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води закладам охорони здоровʼя державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладам охорони здоровʼя комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) за ціною як для бюджетних установ.
  • Покладено спеціальні обовʼязки на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з метою забезпечення постачання природного газу споживачам, що є підприємствами, установами, організаціями, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі) за ціною 7420 грн (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу.

Раніше

Газове ПСО для населення продовжено до 30 квітня 2023 року.

"Нафтогазу" встановили ціну на продаж газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва електроенергії до 30 квітня 2023 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,429.00
Золото
$3,157.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,819.68