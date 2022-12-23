"Нафтогазу" встановили ціну на продаж газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва електроенергії

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у межах виконання спецзобов'язань (ПСО) постачатиме газ для виробництва електроенергії на теплових електростанціях (ТЕС) та теплоелектроцентралях (ТЕЦ) по 10,95 тис. грн та 16,5 тис. грн за 1 тис. куб. м залежно від умов генерації до 30 квітня 2023 року. Про це йдеться в постанові уряду №1416 від 6 грудня, пише УНН.