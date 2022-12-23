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"Нафтогазу" встановили ціну на продаж газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва електроенергії

"Нафтогазу" встановили ціну на продаж газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва електроенергії

Київ • УНН

 • 475092 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у межах виконання спецзобов'язань (ПСО) постачатиме газ для виробництва електроенергії на теплових електростанціях (ТЕС) та теплоелектроцентралях (ТЕЦ) по 10,95 тис. грн та 16,5 тис. грн за 1 тис. куб. м залежно від умов генерації до 30 квітня 2023 року. Про це йдеться в постанові уряду №1416 від 6 грудня, пише УНН.

Деталі

Постанова передбачає, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг“ укладає договори постачання природного газу з тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями і постачає їм природний газ з дати укладення таких договорів до 30 квітня 2023 року (включно) за такими цінами:

  • для ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, - 16 500 гривень (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу;
  • для ТЕС та ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, - 10 950 гривень (з урахуванням податку на додану вартість) за 1000 куб. метрів газу.

Доповнення

Кабінет міністрів України доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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