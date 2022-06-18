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"Нафтогазу" передадуть у власність шість ТЕЦ. Кабмін дав доручення

"Нафтогазу" передадуть у власність шість ТЕЦ. Кабмін дав доручення

Київ • УНН

 • 163501 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Кабінет міністрів України доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу". Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії Уряд також доручив передати шість ТЕЦ у власність „Нафтогазу“. Це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими”, — написав Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

Українські Національні Новини

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