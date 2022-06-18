"Нафтогазу" передадуть у власність шість ТЕЦ. Кабмін дав доручення

Цитата

“Для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії Уряд також доручив передати шість ТЕЦ у власність „Нафтогазу“. Це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими”, — написав Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.