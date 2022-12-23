"Нафтогазу" установили цену на продажу газа ТЭС и ТЭЦ для производства электроэнергии

Детали

Постановление предусматривает, что ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг“ заключает договоры на поставку природного газа с тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и снабжает им природным газом с даты заключения таких договоров до 30 апреля 2023 года (включительно) по таким ценам:



для ТЭЦ, производящих электрическую энергию в теплофикационном цикле, – 16 500 гривен (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа;



для ТЭС и ТЭЦ, производящих электрическую энергию в конденсационном цикле, – 10 950 гривен (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа.



Дополнение

Кабинет министров Украины поручил передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогазу".