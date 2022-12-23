"Нафтогазу" установили цену на продажу газа ТЭС и ТЭЦ для производства электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" в рамках выполнения спецобязательств (ПСО) будет поставлять газ для производства электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) по 10,95 тыс. грн и 16,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м в зависимости от условий генерации до 30 апреля 2023 года. Об этом говорится в постановлении правительства №1416 от 6 декабря, пишет УНН.
Детали
Постановление предусматривает, что ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг“ заключает договоры на поставку природного газа с тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и снабжает им природным газом с даты заключения таких договоров до 30 апреля 2023 года (включительно) по таким ценам:
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- для ТЭЦ, производящих электрическую энергию в теплофикационном цикле, – 16 500 гривен (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа;
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- для ТЭС и ТЭЦ, производящих электрическую энергию в конденсационном цикле, – 10 950 гривен (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1000 куб. метров газа.
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Дополнение
Кабинет министров Украины поручил передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогазу".