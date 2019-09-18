Правительство определило временного руководителя "Центрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров определил временным руководителем ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства по итогам сегодняшнего заседания.
"Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича", - указали в правительстве.
Добавим, Владимир Потапенко ранее работал на руководящих должностях крупных угольных и углеперерабатывающих предприятий. В 2011 году работал на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" заместителем директора по топливному и транспортному обеспечению. Общий стаж работы - 36 лет. С июня 2019 года избран на должность исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Напомним, правительство согласовало внесение в Раду представления на нового главу ФГИУ.
Также Кабинет министров назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции.