Правительство определило временного руководителя "Центрэнерго"

"Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича", - указали в правительстве.

Добавим, Владимир Потапенко ранее работал на руководящих должностях крупных угольных и углеперерабатывающих предприятий. В 2011 году работал на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" заместителем директора по топливному и транспортному обеспечению. Общий стаж работы - 36 лет. С июня 2019 года избран на должность исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Напомним, правительство согласовало внесение в Раду представления на нового главу ФГИУ.

Также Кабинет министров назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции.