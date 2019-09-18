Кабмін призначив ще низку заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 18 вересня, призначив ще низку заступників міністрів - інфраструктури; економіки, торгівлі та сільського господарства; у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; юстиції. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
Так, уряд призначив низку заступників, якими стали:
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- У Міністерстві інфраструктури:
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- Форсюк Наталія Валеріївна – заступником міністра,
- Клітіна Олександра Петрівна – заступником міністра з питань європейської інтеграції;
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- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:
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- Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступником міністра;
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- У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб:
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- Ілляшенко Олексій Володимирович – заступником міністра з питань європейської інтеграції;
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- У Міністерстві юстиції:
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- Горовець Євгеній Миколайович – першим заступником міністра,
- Банчук Олександр Анатолійович – заступником міністра,
- Оніщук Ольга Миколаївна – заступником міністра з питань державної реєстрації,
- Ліщина Іван Юрійович – заступником міністра – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.
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Нагадаємо, уряд погодив внесення у Раду подання на нового голову ФДМУ.