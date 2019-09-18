Кабмин назначил еще ряд замминистров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.
Так, правительство назначило ряд заместителей, которыми стали:
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- В Министерстве инфраструктуры:
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- Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,
- Клитина Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
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- В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
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- Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;
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- В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:
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- Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
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- В Министерстве юстиции:
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- Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра,
- Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,
- Онищук Ольга Николаевна - заместителем министра по вопросам государственной регистрации,
- Лещина Иван Юрьевич - заместителем министра - Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
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Напомним, правительство согласовало внесение в Раду представления на нового главу ФГИУ.