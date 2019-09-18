Кабмин назначил еще ряд замминистров

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.