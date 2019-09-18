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Уряд погодив внесення у Раду подання на нового голову ФДМУ

Уряд погодив внесення у Раду подання на нового голову ФДМУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Уряд погодив внесення до Верховної Ради подання Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Кабміну.

"Сьогодні, 18 вересня, Кабінет міністрів України прийняв низку рішень з кадрових питань. Зокрема, уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання Прем’єр-міністра України про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича головою Фонду державного майна України", - вказали в уряді.

Раніше Гончарук заявив про плани зміни керівництва у ФДМУ.

Додамо, за даними з відкритих джерел, Дмитро Сенниченко - український економіст, фінансист, відомий залученням інвестицій в Україну; державний службовець. У 2016-18 роках Сенниченко перебував на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті", де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства.

Сенниченко виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, включаючи компанії із залученням інвестицій ЄБРР в акціонерний капітал; незалежний член наглядової ради Prozorro; обіймав посади віце-президента Комітету інфраструктури та нерухомості Американської торгівельної палати (ACC), члена правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабінеті міністрів України.

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