Гончарук заявив про плани зміни керівництва у ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд планує змінити керівництво Фонду державного майна України. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
“... невдовзі маємо намір змінити керівництво Фонду державного майна. І очікуємо, що нове керівництво Фонду протягом двох тижнів надасть нам реалістичний конкретний план того, що в наступному році планується до приватизації”, — сказав Гончарук.
Він додав, що в уряді хочуть виходити з прогнозами щодо надходжень від приватизації, базуючись на реальному плані, який буде підтримано.
Нагадаємо, ФДМУ не виключив запуск великої приватизації під кінець року.