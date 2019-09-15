Гончарук заявил о планах смены руководства в ФГИУ

"... вскоре намерены сменить руководство Фонда государственного имущества. И ожидаем, что новое руководство Фонда в течение двух недель даст нам реалистичный конкретный план того, что в следующем году планируется к приватизации", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в правительстве хотят выходить с прогнозами относительно поступлений от приватизации, основываясь на реальном плане, который будет поддержан.

Напомним, ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года.