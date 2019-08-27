ФДМУ не виключив запуск великої приватизації під кінець року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Повномасштабна велика приватизація може розпочатися ще в 2019 році, якщо уряд та парламент ухвалять низку необхідних для цього рішень. Про це заявив голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook, передає УНН.
“Повномасштабна велика приватизація має розпочатися ще в 2019 році. Президент Володимир Зеленський дав чіткий сигнал на пришвидшення процесів приватизації... Для великої приватизації потрібна політична воля, і нова влада цю волю має”, - зазначив Трубаров.
З його слів, для запуску великої приватизації потрібно:
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- Кабінету міністрів - до 30 вересня затвердити інвестиційних радників на вже відібрані підприємства: ОПЗ, Вугільну компанію “Краснолиманська”, “Індар”, завод “Електроважмаш”, “Об’єднану гірничо-хімічну компанію”;
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- Кабміну - розпорядженням передати в управління Фонду ще приблизно 20 великих підприємств для приватизації;
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- Міністерствам і відомствам - передати вже затверджені для продажу підприємства до Фонду, які роками “утримуються” і не передаються на приватизацію. Таких підприємств - понад 30;
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- Кабміну - зобов’язати міністерства провести повну ревізію державного майна і передати до Фонду все те, що підлягає приватизації.
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- Кабінету міністрів - ухвалити рішення щодо оптимальних термінів приватизації обленерго з урахуванням закону “Про ринок електричної енергії”.
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- від Верховної Ради - розгляд законопроект щодо скорочення списку об’єктів, заборонених до приватизації, а також розгляд проектів законів щодо реорганізації спиртової галузі.
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"Якщо у вересні Кабінет міністрів затвердить інвестиційних радників як перший крок до запуску великої приватизації, то на перші продажі можна вийти ще в кінці цього року", - додав Трубаров.
Нагадаємо, Верховний Суд розблокував велику приватизацію.