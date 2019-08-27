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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43425 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119212 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129897 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125270 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128143 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года

ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года

Киев  •  УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Полномасштабная большая приватизация может начаться еще в 2019 году, если правительство и парламент примут ряд необходимых для этого решений. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook, передает УНН.

"Полномасштабная большая приватизация должна начаться еще в 2019 году. Президент Владимир Зеленский дал четкий сигнал на ускорение процессов приватизации... Для большой приватизации нужна политическая воля, и новая власть эту волю имеет", - отметил Трубаров.

По его словам, для запуска большой приватизации нужно:

  • Кабинету министров - до 30 сентября утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, угольная компания "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию";
  • Кабмину - распоряжением передать в управление Фонда еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации;
  • Министерствам и ведомствам - передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами "содержатся" и не передаются на приватизацию. Таких предприятий - более 30;
  • Кабмину - обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.
  • Кабинету министров - принять решение относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электроэнергии".
  • от Верховной Рады - рассмотрение законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрение проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

"Если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", - добавил Трубаров.

Напомним, Верховный Суд разблокировал большую приватизацию.

Украинские Национальные Новости

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