ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года

"Полномасштабная большая приватизация должна начаться еще в 2019 году. Президент Владимир Зеленский дал четкий сигнал на ускорение процессов приватизации... Для большой приватизации нужна политическая воля, и новая власть эту волю имеет", - отметил Трубаров.

По его словам, для запуска большой приватизации нужно:



Кабинету министров - до 30 сентября утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, угольная компания "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию";



Кабмину - распоряжением передать в управление Фонда еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации;



Министерствам и ведомствам - передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами "содержатся" и не передаются на приватизацию. Таких предприятий - более 30;



Кабмину - обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.



Кабинету министров - принять решение относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электроэнергии".



от Верховной Рады - рассмотрение законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрение проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.



"Если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", - добавил Трубаров.

Напомним, Верховный Суд разблокировал большую приватизацию.