Правительство согласовало внесение в Раду представления на нового главу ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правительство согласовало внесение в Верховную Раду представления Премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины принял ряд решений по кадровым вопросам. В частности, правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления Премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича председателем Фонда государственного имущества Украины", - указали в правительстве.
Ранее Гончарук заявил о планах смены руководства в ФГИ.
Добавим, по данным из открытых источников, Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, финансист, известный привлечением инвестиций в Украину; государственный служащий. В 2016-18 годах Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте", где также осуществлял корпоратизацию и реформу государственного предприятия.
Сенниченко выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании с привлечением инвестиций ЕБРР в акционерный капитал; независимый член наблюдательного совета ProZorro; занимал должности вице-президента Комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты (ACC), члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.