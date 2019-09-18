Уряд визначив тимчасового керівника "Центренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів визначив тимчасовим керівником ПАТ “Центренерго” Володимира Потапенка. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду за підсумками сьогоднішнього засідання.
"Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ “Центренерго” на Потапенка Володимира Івановича", - вказали в уряді.
Додамо, Володимир Потапенко раніше працював на керівних посадах великих вугільних та вуглепереробних підприємств. У 2011 році працював на Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго" заступником директора з паливного та транспортного забезпечення. Загальний стаж роботи – 36 років. З червня 2019 року обрано на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".
Нагадаємо, уряд погодив внесення у Раду подання на нового голову ФДМУ.
Також Кабінет міністрів призначив ще низку заступників міністрів - інфраструктури; економіки, торгівлі та сільського господарства; у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; юстиції.