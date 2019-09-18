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Уряд визначив тимчасового керівника "Центренерго"

Уряд визначив тимчасового керівника "Центренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів визначив тимчасовим керівником ПАТ “Центренерго” Володимира Потапенка. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду за підсумками сьогоднішнього засідання.

"Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ “Центренерго” на Потапенка Володимира Івановича", - вказали в уряді.

Додамо, Володимир Потапенко раніше працював на керівних посадах великих вугільних та вуглепереробних підприємств. У 2011 році працював на Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго" заступником директора з паливного та транспортного забезпечення. Загальний стаж роботи – 36 років. З червня 2019 року обрано на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

Нагадаємо, уряд погодив внесення у Раду подання на нового голову ФДМУ.

Також Кабінет міністрів призначив ще низку заступників міністрів - інфраструктури; економіки, торгівлі та сільського господарства; у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; юстиції.

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