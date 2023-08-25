Правительство определило функции лагерей для военнопленных

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«Внесены изменения в Порядок содержания военнопленных. Предусмотрено, что в период военного положения в Украине и в течение 2 лет после его прекращения или отмены лагеря для содержания военнопленных выполняют функции исправительных колоний в отношении военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы», - написал Мельничук.

Дополнение

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что в Украине нет необходимости создавать новые места для содержания российских военнопленных, ведь обмены происходят регулярно. Система никогда не достигает своего максимума для содержания.