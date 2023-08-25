Уряд визначив функції таборів для військовополонених

Цитата

«Внесено зміни до Порядку тримання військовополонених. Передбачено, що у період воєнного стану в Україні та протягом 2 років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі», - написав Мельничук.

Доповнення

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що в Україні немає потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених, адже обміни відбувають регулярно. Система ніколи не досягає свого максимуму для утримання.