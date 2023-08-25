Уряд визначив функції таборів для військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кабінет міністрів України визначив, що табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі. Про це повідомив у п'ятницю представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Внесено зміни до Порядку тримання військовополонених. Передбачено, що у період воєнного стану в Україні та протягом 2 років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі», - написав Мельничук.
Доповнення
Міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що в Україні немає потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених, адже обміни відбувають регулярно. Система ніколи не досягає свого максимуму для утримання.