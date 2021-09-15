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Пять государственных облэнерго изъяли из перечня на приватизацию

Пять государственных облэнерго изъяли из перечня на приватизацию

Киев  •  УНН

 • 21380 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины исключил пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Детали

Согласно документу, речь идет об ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго".

Также прекращается приватизация государственных пакетов акций ПАО "Черкассыоблэнерго" в размере 46%, АО "Сумыоблэнерго" в размере 25%, АО "ДТЭК Одесские электросети" в размере 25%.

Дополнение

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Фондом госимущества подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы.

Напомним, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко сообщал, что в Украине продолжается "Большая приватизация", в рамках которой в этом году планируют продать около 900 объектов.

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