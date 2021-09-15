П'ять державних обленерго вилучили з переліку на приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України виключив п’ять підприємств енергетичної галузі з переліку об’єктів великої приватизації державної власності, передає кореспондент УНН.
Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 15 вересня.
Деталі
Згідно з документом, йдеться про ВАТ “Тернопільобленерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, АТ “Харківобленерго”, АТ “Миколаївобленерго”, АТ “Хмельницькобленерго”.
Також припиняється приватизація державних пакетів акцій ПАТ “Черкасиобленерго” у розмірі 46%, АТ “Сумиобленерго” у розмірі 25%, АТ “ДТЕК Одеські електромережі” у розмірі 25%.
Доповнення
Прем’єр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Фондом держмайна підготувати перелік об’єктів для приватизації на 2022-2023 роки.
Нагадаємо, заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко повідомляв, що в Україні продовжується “Велика приватизація”, у межах якої цього року планують продати близько 900 об’єктів.