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Велика приватизація: 900 об'єктів хочуть виставити на продаж цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні продовжується "Велика приватизація", у межах якої цього року планують продати близько 900 об'єктів. Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в ефірі телеканалу "Дом", передає УНН.

Велика приватизація: 900 об'єктів хочуть виставити на продаж цього року

Цитата:

"У списку на приватизацію вже перебуває понад 900 об’єктів. Перший квартал пройшов досить успішно. За підсумками проведених аукціонів 1 млрд грн повинен зайти в бюджет. Ми чекаємо на ці гроші. Кожен покупець протягом місяця після виграшу в аукціоні повинен укласти договір. А ще через максимум місяць повинен сплатити гроші в бюджет. Приватизаційний механізм працює, ми бачимо, що довіра інвестора повернулася", — розповів Кошеленко.

Деталі

Заступник голови ФДМУ вказав, що серед наступних об’єктів, які наразі готують до приватизації — об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГК) і АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик"). "ОГК — це два гірничо-збагачувальні комбінати, розташовані в Дніпропетровській і Житомирській області", — уточнив Кошеленко.

Водночас, відзначив посадовець, ті підприємства, які потрапляють у перелік на приватизацію, як правило, вже мають фінансові проблеми. "Вони не є стратегічними. Вони вимагають інвестицій, оскільки обладнання зношене", — зазначив Кошеленко.

Що було раніше

Пілотним проектом великої приватизації у 2020 році став готель “Дніпро”. Його продали за 1,1 млрд грн.

На час карантину продаж об'єктів великої приватизації заборонили законом - нібито через неможливість достатньо заробити на продажі.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів – це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об'єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель".

Велику приватизацію розблокували з 1 травня 2021 року.

Контекст

Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

Між тим, приватизація у першому кварталі вже провалена. Згідно з аналізом Рахункової палати, державний бюджет вже недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації державного майна. План не виконаний на 83%. За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.

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