Большая приватизация: 900 объектов хотят выставить на продажу в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине продолжается "Большая приватизация", в рамках которой в этом году планируют продать около 900 объектов. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в эфире телеканала "Дом", передает УНН.
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"В списке на приватизацию уже находится более 900 объектов. Первый квартал прошел достаточно успешно. По итогам проведенных аукционов 1 млрд грн должен зайти в бюджет. Мы ждем эти деньги. Каждый покупатель в течение месяца после выигрыша в аукционе должен заключить договор. А через максимум месяц должен заплатить деньги в бюджет. Приватизационный механизм работает, мы видим, что доверие инвестора вернулось", - рассказал Кошеленко.
Детали
Заместитель председателя ФГИУ указал, что среди следующих объектов, которые сейчас готовят к приватизации - Объединенная горно-химическая компания (ОГК) и АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик"). "ОГК - это два горно-обогатительные комбинаты, расположенные в Днепропетровской и Житомирской области", - уточнил Кошеленко.
В то же время, отметил чиновник, те предприятия, которые попадают в перечень на приватизацию, как правило, уже имеют финансовые проблемы. "Они не являются стратегическими. Они требуют инвестиций, поскольку оборудование изношено", - отметил Кошеленко.
Что было ранее
Пилотным проектом большой приватизации в 2020 году стал отель "Днепр". Его продали за 1,1 млрд грн.
На время карантина продажу объектов большой приватизации запретили законом - якобы из-за невозможности достаточно заработать на продаже.
В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов - это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, преприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент отель".
Большую приватизацию разблокировали с 1 мая 2021 года.
Контекст
Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.
При этом дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.
Между тем, приватизация в первом квартале уже провалена. Согласно анализу Счетной палаты, государственный бюджет уже недополучил 2,7 млрд грн от приватизации государственного имущества. План не выполнен на 83%. По данным СП, от приватизации государственного имущества по итогам первого квартала в бюджет поступило 530 млн грн.