Правительство отказалось списывать долг ровенского аэропорта

По его словам, это окончательно на встрече подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Чтобы самостоятельно спасти аэропорт, в следующем году Ровенская область должна отремонтировать взлетную полосу. Это позволит увеличить объемы полетов и обслуживать воздушные суда различных типов, в том числе Boeing. На эти цели Ровенский областной совет уже выделил 150 тыс. грн", - отметил И.Насынюк.

Как сообщал УНН, долги предприятия накопились перед Пенсионным фондом и налоговой. С июня аэропорт впервые за 10 последних лет возобновил пассажирские рейсы, в частности, в Турцию. С октября самолеты начали летать в Египет. Планируется запуск полетов в польский город Люблин.