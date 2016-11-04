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15 марта, 19:03 • 115302 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166859 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138114 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130553 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112867 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105511 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101443 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Правительство отказалось списывать долг ровенского аэропорта

Правительство отказалось списывать долг ровенского аэропорта

Киев • УНН

 • 10084 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство не будет списывать 12,5 млн долга коммунального предприятия "Ровенский аэропорт". Об этом корреспонденту УНН сообщил директор аэропорта Игорь Насынюк.

По его словам, это окончательно на встрече подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Чтобы самостоятельно спасти аэропорт, в следующем году Ровенская область должна отремонтировать взлетную полосу. Это позволит увеличить объемы полетов и обслуживать воздушные суда различных типов, в том числе Boeing. На эти цели Ровенский областной совет уже выделил 150 тыс. грн", - отметил И.Насынюк.

Как сообщал УНН, долги предприятия накопились перед Пенсионным фондом и налоговой. С июня аэропорт впервые за 10 последних лет возобновил пассажирские рейсы, в частности, в Турцию. С октября самолеты начали летать в Египет. Планируется запуск полетов в польский город Люблин.

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