Правительство отказалось списывать долг ровенского аэропорта
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство не будет списывать 12,5 млн долга коммунального предприятия "Ровенский аэропорт". Об этом корреспонденту УНН сообщил директор аэропорта Игорь Насынюк.
По его словам, это окончательно на встрече подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Чтобы самостоятельно спасти аэропорт, в следующем году Ровенская область должна отремонтировать взлетную полосу. Это позволит увеличить объемы полетов и обслуживать воздушные суда различных типов, в том числе Boeing. На эти цели Ровенский областной совет уже выделил 150 тыс. грн", - отметил И.Насынюк.
Как сообщал УНН, долги предприятия накопились перед Пенсионным фондом и налоговой. С июня аэропорт впервые за 10 последних лет возобновил пассажирские рейсы, в частности, в Турцию. С октября самолеты начали летать в Египет. Планируется запуск полетов в польский город Люблин.