Уряд відмовився списувати борг рівненського аеропорту
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уряд не списуватиме12,5 мільйона боргу комунального підприємства “Рівненський аеропорт”. Про це кореспонденту УНН повідомив директор аеропорту Ігор Насинюк.
За його словами, це остаточно на зустрічі підтвердив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“Щоб самостійно врятувати летовище, наступного року Рівненщина має відремонтувати злітну смугу. Це дасть змогу збільшити об’єми польотів та обслуговувати повітряні судна різних типів, у тому числі Boeing. На ці потреби Рівненська обласна рада вже виділила 150 тис. грн”, — зазначив І.Насинюк.
Як повідомляв УНН, борги підприємства утворилися перед Пенсійним фондом і податковою. З червня летовище вперше за 10 останніх років відновило пасажирські рейси, зокрема, до Туреччини. З жовтня літаки почали рейси на Єгипет. Планується запуск польотів на польське місто Люблін.