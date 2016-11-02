Правительство отказало нидерландской компании в участии в соглашении по Юзовскому участку

"Поддержать предложение министра энергетики и угольной промышленности относительно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке права и обязанностей, определенных соглашением о распределении углеводородов, которые производятся в границах участка "Юзовский", поручив Минэнергоугля вместе с Секретариатом Кабмина в однодневный срок предоставить ООО "Надра Юзовская" и компании Yuzgaz B.V. письменный отказ с соответствующим обоснованием", - объявил проект решения Премьер.

В свою очередь глава Минэнергоугля Игорь Насалик сказал, что подтверждает это предложение, после чего члены правительства приняли такое решение.