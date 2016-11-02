Уряд відмовив нідерландській компанії в участі в угоді щодо Юзівської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет міністрів відмовив нідерландській компанії Yuzgaz B.V. в участі в угоді про розподіл продукції на Юзівській площі. Відповідне рішення ухвалено урядом на засіданні у середу, передає кореспондент УНН.
"Підтримати пропозицію міністра енергетики та вугільної промисловості щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" у відступленні права та обов'язків, визначених угодою про розподіл вуглеводнів, які здіснюються в межах ділянки "Юзівська", доручивши Міненерговугіллю разом із Секретаріатом Кабміну в одноденний строк надати ТОВ "Надра Юзівська" та компанії Yuzgaz B.V. пісьмову відмову з відповідним обгрунтуванням", - оголосив проект рішення Прем'єр.
У свою чергу голова Міненерговугілля Ігор Насалик сказав, що підтверджує цю пропозицію, після чого урядовці ухвалили таке рішення.