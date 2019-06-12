Правительство выделило еще 25 млн грн на квартиры ветеранам-переселенцам

"Речь идет о выделении 25 млн грн нашим участникам боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, что позволит предоставить средства на приобретение 24 квартир. В этом же распоряжении предлагается направить еще 200 млн грн на приобретение жилья участникам боевых действий на территории других стран, что позволит получить жилье 165 участникам боевых действий, инвалидам, участвовавших в боевых действиях на территории других стран", - отметил министр социальной политики Андрей Рева.



По его словам, по предварительному решению правительства, на эти цели будет дополнительно направлено еще 40 млн грн. Эти средства на приобретение жилья получат еще 36 семей.



При этом он добавил, что некоторые участники боевых действий находились на квартирном учете более 30 лет.



Напомним, 22 мая Кабинет министров принял решение, которое позволит Министерству по делам ветеранов направить дополнительно около 40 млн грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.