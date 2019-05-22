Кабмін дозволив спрямувати 40 млн грн на житло ветеранам-переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кабінет міністрів схвалив рішення, яке дозволить Міністерству у справах ветеранів спрямувати додатково близько 40 млн грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook, передає УНН.
За словами міністра, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив розроблений Міністерством у справах ветеранів проект постанови про затвердження порядку та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом яких у 2017 році були надходження від конфіскованих коштів та реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційних правопорушень.
“Цим актом ми отримали право спрямувати 39,8 млн.грн. (станом на 21 травня) на Постанову 280, якою передбачено забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які потребують поліпшення житлових умов”, — пояснила Фріз.
Нагадаємо, на початку травня уряд ініціював виділення додаткових 71 млн грн на програму компенсації забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб з числа учасників бойових дій.