Уряд виділив ще 25 млн грн на квартири ветеранам-переселенцям

"Мова йде про виділення 25 млн грн нашим учасникам бойових дій, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, що дозволить надати кошти на придбання 24 квартир. В цьому ж розпорядженні пропонується направити ще 200 млн грн на придбання житла учасникам бойових дій на території інших країн, що дозволить отримати житло 165 учасникам бойових дій, інвалідам, які брали участь у бойових діях на території інших країн", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.



За його словами, за попереднім рішенням уряду, на ці цілі буде додатково направлено ще 40 млн грн. Ці кошти на придбання житла отримають ще 36 сімей.



При цьому він додав, що деякі учасники бойових дій перебували на квартирному обліку понад 30 років.



Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив рішення, яке дозволить Міністерству у справах ветеранів спрямувати додатково близько 40 млн грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.