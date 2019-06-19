Правительство выделило более 30 млн грн на международный аудит "Укроборонпрома"

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение об аудите "Укроборонпрома", мы скорректировали цифру до 32,5 млн грн, и сейчас мы его окончательно принимаем, я его подпишу и аудита международном финансовом быть", - отметил премьер.

По его словам, правительство настаивает на реализации аудита концерна и профинансирует его.

Напомним, правительство подготовило проект закона по аудиту "Укроборонпрома", а также принял решение о выделении дополнительных средств на финансовый аудит концерна.