Уряд виділив понад 30 млн грн на міжнародний аудит "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд ухвалив рішення про виділення 32,5 млн грн на проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому". Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми вимушені були вносити зміни в рішення про аудит "Укроборонпрома", ми скоригували цифру до 32,5 млн грн, і зараз ми його остаточно ухвалюємо, я його підпишу, і аудиту міжнародному фінансовому бути", - зазначив прем'єр.
За його словами, уряд наполягає на реалізації аудиту концерну і профінансує його.
Нагадаємо, уряд підготував проект закону по аудиту “Укроборонпрому”, а також ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на фінансовий аудит концерну.