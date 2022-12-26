Правительство выделило средства на закупку военной техники и вооружения на 2023 год

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"За 11 месяцев этого года правительство выделило 245 млрд. грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и техники. В следующем году бюджет на такие закупки увеличен до 300 млрд. грн", — говорится в сообщении.

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Денис Шмыгаль также сообщил, что семь самых развитых стран мира выделят 32 млрд. долларов для Украины, что составляет 85% от дефицита бюджета.

К тому же, Украина от международных партнеров получит 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.