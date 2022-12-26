Шмигаль: 32 млрд доларів від G7 покриють більшу частину дефіциту держбюджету наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сім найрозвиненіших країн світу виділять 32 млрд доларів для України, що становить 85% від дефіциту бюджету.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook, передає УНН.
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"G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році", — написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр України додав, що Україна продовжує співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікує на нову велику фінансову програму з Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо
Україна від міжнародних партнерів отримає 1,5 мільярда доларів для відновлення енергосистеми. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.