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Шмигаль: 32 млрд доларів від G7 покриють більшу частину дефіциту держбюджету наступного року

Шмигаль: 32 млрд доларів від G7 покриють більшу частину дефіциту держбюджету наступного року

Київ • УНН

 • 473491 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сім найрозвиненіших країн світу виділять 32 млрд доларів для України, що становить 85% від дефіциту бюджету.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

"G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році", — написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України додав, що Україна продовжує співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікує на нову велику фінансову програму з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо

Україна від міжнародних партнерів отримає 1,5 мільярда доларів для відновлення енергосистеми. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.

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