Шмигаль: 32 млрд долларов от G7 покроют большую часть дефицита госбюджета в следующем году

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Киев • УНН

 • 473489 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Семь развитых стран мира выделят 32 млрд. долларов для Украины, что составляет 85% от дефицита бюджета.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

“G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне до 32 млрд. долларов. Это 85% от дефицита бюджета, который у нас будет в 2023 году”, — написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что Украина продолжает сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами и ожидает новой большой финансовой программы с Международным валютным фондом.

Напомним

Украина от международных партнеров получит 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.

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