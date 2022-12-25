Енергосектор України отримає 1,5 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів

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"Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням", — написав Шмигаль.

Додамо

Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад 2 млн євро. Про це заявила прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте під час брифінгу в Києві у кінці листопаді.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення частково відновлене електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях.