Україна переходить на важке озброєння НАТО - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна починає перехід на важке озброєння НАТО. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.
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У своєму Телеграм-каналі Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зустріч з Начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща і генералом Раймундлм Анджейчаком.
Лідери мали нагоду відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.
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“Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО”, — повідомив Залужний.
Головнокомандувач подякував за Польщі за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.
“Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів”, — додав він.
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Нагадаємо
6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що у ЗСУ та секторі безпеки і оборони достатньо людей, але країні необхідна зброя. За його словами, партнери знають про перелік необхідного озброєння для України.
Він також повідомив, що швидше за все у січні відбудеться восьме засідання у форматі "Рамштайн".