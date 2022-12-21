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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна переходить на важке озброєння НАТО - Залужний

Україна переходить на важке озброєння НАТО - Залужний

Київ • УНН

 • 676276 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна починає перехід на важке озброєння НАТО. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Деталі

У своєму Телеграм-каналі Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зустріч з Начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща і генералом Раймундлм Анджейчаком.

Лідери мали нагоду відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.

Цитата

“Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО”, — повідомив Залужний.

Головнокомандувач подякував за Польщі за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.

“Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Танки, БМП та гаубиці: Залужний розповів, що потрібно, щоб вийти на кордони 23 лютого

Нагадаємо

6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони достатньо людей, але країні необхідна зброя. За його словами, партнери знають про перелік необхідного озброєння для України.

Він також повідомив, що швидше за все у січні відбудеться восьме засідання у форматі "Рамштайн".

Українські Національні Новини

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