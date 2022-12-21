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Украина переходит на тяжелое вооружение НАТО - Залужный

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина начинает переход на тяжелое вооружение НАТО. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Детали

В своем Телеграмм-канале Главнокомандующий ВСУ сообщил о встрече с Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и генералом Раймундлм Анджейчаком.

Лидеры имели возможность откровенно обсудить ситуацию безопасности в регионе и сценарии ее развития.

Цитата

“Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО”, — сообщил Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил Польшу за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

“Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов”, — добавил он.

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Напомним

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ и секторе безопасности и обороны достаточно людей, но стране необходимо оружие. По его словам, партнеры знают о перечне необходимого вооружения для Украины.

Он также сообщил, что скорее всего в январе состоится восьмое заседание в формате "Рамштайн".

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